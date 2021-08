Blogueira paraense é denunciada por exercício ilegal da profissão de nutricionista

No último dia 5 de agosto, o CRN (Conselho Regional de Nutricionistas) da 7ª Região protocolou junto ao Ministério Público do Estado do Pará uma denúncia contra Jéssica Nayane Araújo Batista. O órgão recebeu mais de quarenta acusações de que Jéssica estaria exercendo de forma ilegal a profissão de nutricionista, realizando atendimentos, promoções e prescrições nutricionais, podendo, desta forma, colocar em risco a saúde da população em geral.

Jéssica Araújo reside em Marabá e possui mais de 75 mil seguidores no Instagram. Com uma história de sucesso pessoal em relação ao emagrecimento, ela ganhou muitos seguidores na rede social após começar a postar dicas de alimentação, treinos e sua rotina do dia a dia.

Quase tão expressiva quanto seu número de seguidores é a enxurrada de denúncias que chegou ao CRN nas últimas semanas e que foram parar no MPPA. Foram mais de 40 reclamações, no total.

De acordo com elas, há alguns meses Jéssica acrescentou a palavra “nutri” em seu nome na rede e, a partir daí, começou a criar grupos, realizar consultorias nutricionais online e prescrever planos alimentares.

Diante de registros e investigações próprias sobre o assunto, nutricionistas de Marabá e região começaram uma campanha nas redes sociais para que cada profissional da área postasse o número do seu CRN ativo ou o diploma de conclusão do curso.

Vale ressaltar que para ser nutricionista no Brasil não basta ter concluído uma graduação e ser diplomado em curso reconhecido pelo Ministério da Educação. O registro no CRN é obrigatório para exercer a atividade.

De acordo com o delegado Márcio Maio, Jéssica Araújo será ouvida no próximo dia 17 de agosto.