Blogueira que mandou dar “susto” que matou ex é condenada

A blogueira Isabela Gomes Pereira, ré por ter encomendado “um susto” que causou a morte do ex-namorado Leandro Rezende Morais em junho de 2022, foi condenada a 30 anos de prisão pela Justiça de Minas Gerais. A denúncia apresentada pelo Ministério Público foi julgada procedente pelo juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Contagem.

De acordo com a Polícia Civil, Leandro foi morto por asfixia após ter a casa invadida por três homens: Henrique Francisco Ramos Flores, Sinval Júnio Alves Faria e Vitor Ferreira Gabriel. Isabela teria ficado inconformada com o fim do relacionamento e planejou o crime por vingança, com a ajuda dos outros envolvidos.

No julgamento, a influenciadora digital negou que tenha sido responsável pelo assassinato de Leandro, mas confessou que prometeu R$ 5 mil aos suspeitos para que dessem um “susto” nele. Ela alegou que o ex-companheiro a agrediu e extorquiu durante o relacionamento que tiveram.

Como mandante, Isabela Gomes foi sentenciada a 30 anos de reclusão. Os outros três réus foram condenados a 22 anos e meio. A pena dos condenados será cumprida em regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade. O advogado da blogueira, porém, afirmou que já recorreu da decisão.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de Vídeo do Instagram Isa Gomes