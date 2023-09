BLVD Moda e Arte celebra a diversidade cultural da Amazônia, no Boulevard Shopping Belém

O evento ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de setembro, com direção criativa de Paulo Borges idealizador do SPFW, talk com a modelo internacional Vivi Orth, desfile infantil e programação musical com Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro e Zek Picoteiro

A riqueza cultural da Amazônia, seus encantos e peculiaridades são a inspiração da “BLVD Moda e Arte”, evento de moda do Boulevard Shopping Belém. Com curadoria e produção de Paulo Borges, idealizador e diretor criativo da São Paulo Fashion Week (SPFW), o evento ocorrerá de 28 a 30 de setembro, com entrada gratuita.

Durante três dias, a cidade de Belém mergulhará de cabeça no universo da moda: além dos desfiles, também terá a realização de talks, mediados por Paulo Borges, com a participação de nomes icônicos do mundo fashion, como a modelo Vivi Orth, que já desfilou para grifes internacionais; o artista plástico paraense Emmanuel Nassar; e a designer de moda Lizziane Santos. Outros nomes, como o beauty artist Ricardo dos Anjos, a figurinista Grazi Ribeiro, o diretor e fotógrafo Thiago Pelaes, também, estarão presentes no talk. Na passarela, destaque para Fernando Schnerocke, modelo que coleciona trabalhos para marcas como Alexandre Herchcovitch, Ellus e Amir Slama.

O BLVD Moda e Arte celebra, também, a música Amazônica. Com trilha sonora inédita, o DJ e produtor cultural Zek Picoteiro, traz em suas apresentações uma mistura de ritmos que vai do tecnobrega à cumbia, lambada, merengue e carimbó, com participações especiais. Os artistas Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, que se apresentaram recentemente em espetáculos artísticos no Central Park, em Nova York, unirão seus talentos para proporcionar uma celebração única da musicalidade paraense. Considerado mestre da guitarrada, Manoel Cordeiro é multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical. Já o filho, Felipe Cordeiro, é pioneiro na fusão de estilos populares amazônicos com a vanguarda pop.

Encerrando a programação, um desfile infantil promete ativar o modo fofura do BLVD. Apaixonado pela cultura amazônica, Paulo Borges levará para a passarela um universo lúdico, que vai explorar a magia de nossa terra, por meio dos tradicionais brinquedos de miriti e das miniaturas em madeira. Para dar vida ao projeto, Paulo contou com a ajuda da Associação dos Artesões Produtores de Artesanato de Miriti (Abaetetuba) e do artesão Luilson Souza (Castanhal), especialista na produção de miniaturas de veículos de locomoção em madeira. Ambos produziram peças exclusivas para o evento, desenvolvidas a partir do imaginário artístico tipicamente paraense.

Segundo Paulo Borges, o conceito do BLVD Moda e Arte nasce da singularidade que a região Amazônica apresenta, e dessa grande mistura de influências, cores, cheiros e ritmos.

“Propomos um recorte afetivo-cultural para celebrar e apreciar a efervescência, a grandiosidade e a fartura dessa alquimia própria da multiplicidade local. A inspiração é o encontro disso tudo”, explica.

O criador da SPFW diz ainda que o público pode esperar uma forte conexão com a Amazônia através de elementos que irão compor toda a atmosfera do evento.

“É impossível não se entregar a essa pulsação. A força que emerge disso tudo e que nos encanta e comove está na junção dessa mistura de influências, nessa orgia de cores, cheiros e ritmos, na imensidão da natureza, das águas. Vamos envolver todos nessa pulsação amorosa. Uma exaltação da alma, como diria Mário de Andrade”, conta.

O BLVD Moda e Arte ressignifica o conceito da moda a partir da diversidade cultural presente na Amazônia, ressalta Izabel Portela, superintendente do Boulevard Shopping.

“É mais do que um desfile. O BLVD Moda e Arte é um evento de valorização da cultura local e de exaltação da diversidade das frutas, dos cheiros e da gastronomia paraense. Com uma produção rica em elementos da natureza amazônica, vamos trazer para a passarela a moda dentro deste ambiente que muito nos encanta.”, conclui.

Confira a programação

28 de setembro – Fashion Show

Trilha sonora inédita do DJ Zek Picoteiro e participação especial de Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro

Horário: 20h

Local: Praça de Eventos, 1º piso

29 de setembro – Talks com a participação de grandes nomes do cenário artístico e da moda paraense. Bate-papos conduzidos e mediados por Paulo Borges

Moda e Beleza para além do corpo

com Ricardo dos Anjos e Vivi Orth

Horário: 16h as 17h

As Cores da Alma

com Luiz Braga e Thiago Pelaes

Horário: 17:30h as 18:30h

Transformando Potência em Referência

com Grazie Ribeiro, Jacke Carvalho, José Junior e Manoel Netto.

Horário: 19h as 20h

Local dos talks: Praça de eventos, 1º piso

30 de setembro

Desfile kids

Horário: 19h

Local: Praça de eventos, 1º piso

Serviço

BLVD Moda e Arte

Quando? 28, 29 e 30 de setembro

Local: Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776)

Entrada gratuita