BMW i7 elétrico é lançado com autonomia de 625 km e TV de 31′

A BMW revelou nesta quarta-feira (20) a nova geração da Série 7, que inclui mudanças no visual, maior potência e tecnologias inéditas. Outro destaque da linha 2023 do sedã é a versão 100% elétrica, disponibilizada junto às variantes convencionais.

Batizada de i7 xDrive60, a primeira BMW Série 7 100% eletrificada conta com dois motores elétricos, um em cada eixo, que entregam potência combinada de 551 cv, segundo a montadora alemã. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos.

Utilizando uma bateria de 101,7 kWh, o sedã elétrico possui autonomia de até 625 km. E na hora da recarga, apenas 10 minutos na tomada são o suficiente para fazê-lo trafegar por mais 170 km, o que pode ajudar a concluir uma viagem.

Telas no interior do i7.Fonte: BMW/Divulgação

Já no interior da BMW Série 7 elétrica, temos uma tela de 12,3 polegadas substituindo o painel de instrumentos, ao lado de outro display, de 14,3″, para o sistema de entretenimento compatível com Android Auto e Apple Car. Há ainda uma smart TV de 31″, que sai do teto e é visualizada pelos ocupantes do banco traseiro.

Direção autônoma e 5G

Uma série de tecnologias está presente no novo carro elétrico da BMW, como o sistema de direção autônoma nível 3 capaz de guiar o carro até uma determinada velocidade. Ele também estaciona sozinho e traz vários recursos de assistência ao condutor.

O sedã possui ainda compatibilidade com 5G, possibilitando obter informações em tempo real sobre o trânsito, acessar serviços de Concierge e receber alertas de manutenção. A chamada de emergência inteligente é outra opção.

A tela maior é acessível apenas na traseira.Fonte: BMW/Divulgação

Com vendas previstas para o quarto trimestre, o BMW i7 xDrive60 custará a partir de US$ 119.300 nos Estados Unidos, o equivalente a R$ 550 mil pela cotação atual. A versão i7 M70 xDrive, com 669 cv, também fará parte da linha.

Fontes

BMW