BMW lamenta mortes em carro da marca em Santa Catarina

O BMW Group Brasil se manifestou a respeito do caso dos quatro jovens que foram encontrados desacordados e, em seguida, morreram na cidade de Balneário Camboriú (SC). Por meio de nota, a empresa lamentou as mortes e destacou que “não tem registro de casos similares envolvendo o modelo BMW 320i original de fábrica”. As informações são do G1.

– O BMW Group Brasil lamenta o incidente e reforça que não tem registro de casos similares envolvendo o modelo BMW 320i original de fábrica. O BMW Group Brasil está à disposição das autoridades para esclarecimentos – disse a empresa.

O caso aconteceu na última segunda-feira (1°), após a virada do ano. O veículo em questão, um BMW/320I M Sport, ano 2022, é da mãe de Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos. Além dele, também estavam no carro, e acabaram indo a óbito, Gustavo Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19, e Nicolas Kovaleski, de 16. A suspeita é que eles tenham sido intoxicados por monóxido de carbono após o deslocamento do escapamento do veículo.

De acordo com a Polícia Civil, o carro foi modificado para aumentar o barulho do ronco do motor com o objetivo de ficar mais esportivo. A investigação ainda aguarda o resultado do laudo da perícia feita no veículo para saber o que aconteceu.

O delegado Osnei de Oliveira disse que pedirá informações à empresa responsável pela fabricação do carro para “confrontar os dados da montadora com o resultado do laudo pericial”. O laudo final deve ficar pronto em até 15 dias.

Segundo a polícia, Tiago, Karla, Nicolas e Gustavo ficaram cerca de quatro horas dentro do carro ligado e com o ar-condicionado funcionando perto da rodoviária de Balneário Camboriú. A namorada de uma das vítimas, que chegou de viagem durante a madrugada, por volta das 3hs, disse que o grupo teria apresentado mal-estar.

Os quatro jovens então teriam relatado a ela que tinham comido cachorro-quente na praia e relacionaram a náusea, a tontura, e a tremedeira ao alimento. Por isso, eles ficaram aguardando uma melhora para poder seguir viagem para Florianópolis. No entanto, quando o Samu foi acionado, já no início da manhã, eles estavam em parada cardiorrespiratória e acabaram morrendo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/NSC TV