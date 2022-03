BMW Motorrad alcança 50 mil motocicletas produzidas no Brasil

Há cinco anos, a BMW Motorrad inaugurava a primeira fábrica dedicada a motocicletas da marca fora da Alemanha em Manaus, no Amazonas. De 2016 para cá, a planta brasileira do grupo alemão produziu 50 mil unidades, alcançando a marca na última quinta-feira (17) com uma G 310 GS Triple Black.

Promovida como “Sua Primeira BMW” pela montadora, a G 310 GS é destinada a clientes que sempre quiseram adquirir um produto da marca e desejam uma motocicleta com o DNA da BMW Motorrad.

“Chegamos a 50 mil unidades produzidas na nossa unidade própria e este marco representa bem a consolidação da planta de Manaus como uma unidade BMW Group. E queremos seguir superando marcas, sempre com apoio de nossos colaboradores e do nosso público consumidor”, aponta Jefferson Dias, diretor geral da fábrica de motocicletas do BMW Group em Manaus.

Além da G 310 GS, a fábrica também é responsável pela produção dos modelos G 310 R, R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, S 1000 RR, F 750 GS, F 850 GS e F 850 GS Adventure. De todos os modelos vendidos por aqui, apenas três – todos da linha Tour – não são feitos no Brasil.

Antes da abertura da planta, a BMW Motorrad compartilhou, entre 2009 e 2016, a linha de produção com um parceiro local na capital do Amazonas. “Movimentamos a vida com paixão para produzir as melhores motocicletas do mundo com um time engajado na qualidade e com foco total em nosso cliente”, afirma Dias.

Fonte: Diario do poder / Geison Guedes

Foto: BMW