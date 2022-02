BMW traz iX3 ao Brasil e aumenta frota de elétricos no país

Em um evento virtual, a BMW revelou que o carro totalmente elétrico iX3 vai chegar ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2022. O SUV, que possui até 460 km de autonomia, vai se juntar aos modelos iX, i4, MINI Cooper SE e BMW i3. Com isso, a empresa terá a maior gama de modelos 100% elétricos do mercado Premium brasileiro.

O BMW iX3 conta com a plataforma SAV do BMW X3 — a quinta geração da tecnologia eDrive, que permite eletrificar o modelo e trazer eficiência, oferecendo autonomia máxima de até 460 km (ciclo WLTP). A potência é de 286 cv (210 kW) e o torque máximo chega a 400 Nm, entregues através da tração traseira típica da BMW.

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,8 segundos no veículo. O modelo teve 37.939 unidades vendidas globalmente no ano passado, considerado pela fabricante como um sucesso comercial para seu ano de estreia.

Esperado para chegar até a metade do ano, ainda não há data de lançamento para o BMW iX3. Entretanto, os modelos recentes i4 e iX já estão em pré-venda na Rede BMW do país. Segundo a companhia, os veículos elétricos vão ocupar, no mínimo, 50% do mercado premium brasileiro até o fim desta década.

“Temos o compromisso de sempre trazer as tecnologias globais atuais pro cliente brasileiro e seguiremos a buscar novidades para todas as marcas no BMW Group Brasil dentre os 30 lançamentos confirmados para o país em 2022”, afirma Aksel Krieger, CEO e Presidente do BMW Group Brasil.

BMW no Brasil

O BMW Group Brasil, que reúne as marcas BMW, MINI e BMW Motorrad, encerrou 2021 com crescimento de 15,1% em suas vendas de 2021, em comparação com 2020. A marca BMW registrou vendas de 14.552 unidades em 2021, o que representa um crescimento de 16,8% em comparação com as 12.429 unidades comercializadas em 2020.

Para veículos eletrificados, a BMW vendeu 2.661 unidades de elétricos e híbridos plug-in no ano passado, ou seja, 162% mais do que em 2020. Hoje, cerca de 20% das vendas da BMW são compostas por veículos eletrificados.

Fonte: TecMundo