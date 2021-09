Boa notícia: Belém zera ocupação de leitos clínicos e de UTI

Com toda população acima de 18 anos já imunizada com pelo menos uma dose, Belém está experimentando uma grande queda nos números da covid-19 na cidade. Depois de momentos dramáticos, com leitos lotados, a população pode começar a ter esperanças de que o melhor dos cenários se avizinha.

Em boletim informativo divulgado pela prefeitura de Belém na noite desta sexta-feira, 17, as taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI aparecem zeradas. O informe ainda mostra que nos últimos 7 dias houveram 35 infectados, com 1 morte. Durante todo o período de pandemia na capital foram 106.004 infectados, com 5.106 mortes.

Se o cenário continuar assim em Belém e no Brasil inteiro, é bastante provável que a previsão do governo federal se confirme e em meados de novembro já seja dispensável o uso de máscara. Mas, por enquanto, é necessário continuar usando e se vacinando, além de outros cuidados básicos, com intuito de não retroceder nas atuais estatísticas.

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação