Boas práticas em destinos turísticos auxiliam contra proliferação de doenças e acidentes

Neste período de férias escolares e verão amazônico, é grande o aumento de turistas viajando por todo o Pará. São paraenses e pessoas de outros estados buscando diversos destinos como balneários, praias, ilhas e outros locais. A hora é aproveitar as riquezas do Pará, mas deve se ter compromisso com a redução dos impactos ambientais que as viagens de passeio provocam.

O turismo consciente acaba influenciando inclusive na saúde dos viajantes e da população local. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vem alertando sobre medidas a serem tomadas por todos para evitar o aumento do número de pessoas com doenças causadas pela sujeira acumulada nestes locais.

A Sespa ressalta que, infelizmente, não é incomum deparar-se com notícias e imagens que demonstram o impacto negativo da presença de turistas em destinos populares no Pará no mês de julho. As praias, por exemplo, convivem com toneladas de lixo jogados após a passagem de viajantes pelos locais. Este cenário repete-se em diversos destinos em todos os finais de semana de julho e feriados.

Segundo Roberta Souza, coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental (Visamb) da Sespa, o acúmulo de resíduos e dejetos produzidos pelos turistas aumentam as chances de proliferação de insetos e roedores que podem causar doenças graves. Além disso, objetos de vidro e outros materiais cortantes podem causar acidentes com risco de infecções sérias e também dermatites.

“O aumento de resíduos espalhados pelo meio ambiente nos destinos turísticos pode causar doenças sérias e acidentes graves. Doenças diarreicas agudas e dengue são só algumas das enfermidades que podem ser causadas pelo acúmulo de dejetos e o descarte inapropriado de vasilhames, garrafas e etc”, afirmou.

Além da consciência de não descartar lixo em locais inapropriados, outra recomendação importante da coordenadora a ser seguida pelos turistas é que não façam necessidades fisiológicas em locais que não os banheiros disponíveis nas praias e balneários, aumentando assim a chance de contaminação dos viajantes e da população local.

A limpeza e a subsequente não proliferação de doenças e acidentes nos destinos do estado passam também pela consciência do turista em respeitar o local e o meio ambiente.

Texto de Edilson Teixeira

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará