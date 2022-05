Boato com ameaça de massacre esvazia escolas em Uruará, no oeste do Pará

Uma ameaça de um suposto massacre à escolas do município de Uruará, no sudoeste do Pará, esvaziou as salas de aula de dois estabelecimentos de ensino nesta quarta-feira (25). A polícia já está investigando o caso, mas tudo leva a crer que não passa de boato.

Uma falsa mensagem que passou a circular nas redes sociais foi atribuída ao Instituto Educacional Uruará e causou um princípio de pânico entre alunos, pais e professores. Alunos da escola Melvin Jones também não foram às aulas por causa da ameaça.

Mensagens semelhantes também foram compartilhadas nas cidades de Altamira e Brasil Novo, na região da Transamazônica.

Na mensagem que circulou em Uruará, uma pixação informava o dia, mês e ano em que ocorreria o suposto ataque. A direção do instituto divulgou uma nova e disse que a mensagem não foi feita nas dependências do estabelecimento de ensino e que as autoridades já foram comunicadas.

Alguns estudantes chegaram a ir à aula, mas os pais foram busca-los após o episódio ganhar corpo nas redes sociais. A comunidade escolar teme pela segurança tanto dos alunos quanto dos profissionais da educação e demais funcionários das escolas de Uruará.

Segundo a Polícia Civil, desde a semana passada que a polícia tomou conhecimento de um primeiro boato em uma escola do distrito Alvorada. Policiais estão visitando as escolas e monitorando as redes sociais para tentar identificar e responsabilizar os autores pela divulgação da suposta ameaça.

O clima de medo e insegurança se acentuou em razão de mais um massacre ocorrido esta semana em uma escola nos EUA. Lá, o ataque deixou 19 crianças e dois adultos mortos. O assassino, um homem de 18 anos, morreu no local.

A direção da escola Melvin Jones informou que as aulas seguem normalmente, mas que não impede os alunos retornarem para casa ao serem buscados pelos pais.

A Polícia Militar também faz rondas pelas escolas.

Fonte: O Estado Net