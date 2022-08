Boato de roubo a agência bancária mobiliza polícia em Santarém

Pelos menos quatro viaturas da Polícia Militar foram mobilizadas na noite da terça-feira (16), nos arredores de uma agência bancária localizada na avenida Mendonça Furtado, entre as travessas Sete de Setembro e Silva Jardim, no bairro Aparecida, em Santarém, no oeste do Pará, após a PM receber informações sobre um possível assalto em andamento.

Duas viaturas ficaram em frente à agência, enquanto outras duas foram posicionadas na avenida Presidente Vargas. A movimentação policial nas ruas adjacentes chamou a atenção dos moradores da vizinhança.

Era por volta das 20h30 quando a polícia recebeu a informação de que havia alguém tentando invadir a agência bancária. A PM imediatamente deslocou quatro viaturas e cercou o perímetro para evitar possível fuga de suspeitos.

Nas ruas das imediações da agência, além de lojas comerciais, há também residências particulares. Os vizinhos ficaram assustados com o forte aparato policial.

Mas apesar de toda a mobilização da polícia, a suspeita de assalto ou roubo foi descartada.

