BODA DE DANIELA E PAULO ARTHUR

O Casamento do jovens Daniela Gueiros Dias, filha de Daniel e Cláudia Dias e Paulo Arthur Nassar Koury, filho de Paulo Nicolau e Zuzy Koury, realizado no último dia 5 de fevereiro na Estação das Docas . A cerimônia religiosa foi no teatro Maria Syvia Nunes.

A Família da Noiva

Os convidados foram recebido com grande buffet Wania Martins , os drinques de Paula Amaral, o show de musica ficou por conta da Banda Sim de São Paulo, decoração de Fátima Petrola.

os Noivos com Pajens

A noiva Daniela linda com o vestido feito por Vitor Zerbinato, que também vestiu mãe da noiva Claudia Dias. casamento lindo, cheio de Amor !

Carlos e Aline Santos

as amigas da mãe da Noiva!