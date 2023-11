Bodas de vinho: Casal completa 70 anos de casamento

Um casal de Cachoeiro de Itapemirim (ES) completou 70 anos de casamento. Os dois celebraram as bodas de vinho com amigos e familiares, no último final de semana. As informações são do G1.

Terezinha de Martins Masioli, de 90 anos, e José Ignácio Massioli, de 91, se casaram em outubro de 1953 após dois anos de namoro à distância. Na época, eles se relacionaram por meio de cartas.

– Eu gostaria de abraçar, beijar, mas não pude fazer isso. Beijinho só se fosse muito escondido. Se alguém visse chamava a atenção – contou José.

Dona Terezinha falou sobre o segredo para união duradoura.

– Tem que ter paciência, pedir muita fé em Deus e rezar sempre – falou.

O casal tem dez filhos, 14 netos e dois bisnetos. Uma missa foi realizada para celebrar os 70 anos de matrimônio. José foi uma das pessoas que ajudou a construir a igreja onde aconteceu a missa. Depois, todos foram para o local da festa marcada por churrasco, docinhos e bolo.

Para a família, a história de amor dos dois é uma inspiração.

– A gente sempre vê meus avós como inspiração. A questão do respeito e carinho que eles têm um com o outro – comentou a neta Maíra Nasiolli.

