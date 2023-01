Boeing 787 da Air Europa faz pouso de emergência no Aeroporto de Val-de-Cans, em Belém

Uma aeronave da empresa Air Europa que fazia um voo direto de Santa Cruz de La Serra, na Bolívia, para Madrid, na Espanha, teve de desviar e fazer um pouco de emergência no Aeroporto Internacional de Belém, na tarde de ontem, sábado, 28. O aparelho era um Boeing 787-8, que deixou a Bolívia por volta das 12h49, no horário local da cidade boliviana, com previsão de chegada em Madrid às 4h30 deste domingo, 29.



A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ entrou em contato com a Infraero para se informar acerca das causas do pouso, mas não obteve informações. Entretanto, as informações dão conta que seria um problema de saúde envolvendo um dos passageiros do voo.

Assim, o avião da Air Europa aterrissou por volta das 16h50 em Belém e decolou para Madrid às 18h55 com previsão de chegada ao destino às 8h de hoje.



Esta não é a primeira vez neste ano que um jato comercial de grande porte faz pouso de emergência em Val-de-Cans. O Boeing 787-800 Dreamline tem 69 metros de comprimento e pode transportar até 420 pessoas com a tripulação.



Imagem: Divulgação