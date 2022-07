Boeing da antiga Varig/Gol será desmontado no Estado do Arizona, EUA

Um dos aviões com história na aviação brasileira será transformado em fonte de peças de reposição e sucata nos Estados Unidos, após ter sido comprado pela empresa Aventure Aviation. Era um dos remanescentes da antiga frota da Varig, que encerrou atividades alguns anos atrás e deixou saudades.

A aeronave em questão, o Boeing 737-700 com número de série 28584, teve a última parte de sua história na frota da Gol com a matrícula PR-GOW, antes de ir embora do país em 8 de março deste ano. Essa aeronave voou no Brasil desde 1998, quando compôs a frota da Varig (herdada pela Gol).

Desde então, o jato está armazenado em Marana, no Estado do Arizona (EUA), e agora foi anunciado que será desmontado pela Jetyard. Quando o trabalho for concluído, as peças serão realocadas para o armazém da Aventure Aviation em Atlanta, onde se juntará a um estoque existente de partes do 737 NG.

Imagem: Aeroin/Divulgação