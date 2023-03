Boletim: Internada em Brasília, Marina Silva tem quadro estável

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que está internada no Hospital Brasília, tem quadro “clinicamente estável”. A informação consta no boletim médico divulgado na noite desta terça-feira (14). As informações são da Folha de S. Paulo.

– O quadro de saúde de Marina Silva é clinicamente estável, sem sinais de gravidade; os exames laboratoriais e radiológicos não apresentaram alterações. A ministra permanece em acompanhamento clínico – diz o texto.

Marina foi hospitalizada, na segunda-feira (13), para fazer uma avaliação médica após sentir mal-estar e indisposição.

A assessoria da ministra disse que ela apresentou sintomas de gripe.

– Testes para Covid e dengue deram negativo. A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica – relatou a equipe de Marina, por meio das redes sociais.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/José Jácome