Boletim: Kayky Brito apresenta progressiva melhora clínica

Um boletim médico divulgado nesta terça-feira (12) apontou que o ator Kayky Brito, de 34 anos, apresenta melhora progressiva. Desde o último dia 2, ele está no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

– O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos – diz o texto.

Ainda não foi revelado se foi retirada a ventilação mecânica do ator.

O ator foi atropelado na madrugada do dia 2de setembro, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele estava com amigos em um quiosque e resolveu pegar algo no carro que estava estacionado do outro lado da via.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram que ele foi atingido por um veículo quando voltava correndo para o quiosque.

O artista recebeu os primeiros cuidados médicos no Hospital Miguel Couto, mas no mesmo dia foi transferido para o Copa D’Or.

Fonte: Pleno News/Foto: Daniel Pinheiro / AgNews