Boletim médico revela motivo da internação de Sonia Guajajara

Em boletim médico divulgado neste sábado (27), o Instituto do Coração de São Paulo (Incor-SP) revelou o motivo da internação da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. De acordo com o hospital, ela sofreu uma “alteração da pressão arterial, que no momento está controlada”.

A unidade de saúde também informou que a ministra chegou ao local após ser transferida por motivos de precaução. Ela estava no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, onde foi submetida a exames após sentir-se mal.

– A paciente segue estável, internada para acompanhamento clinico, avaliação cardiológica e realização de exames – acrescentou o Incor.

Guajajara estava em agenda pública quando os sintomas surgiram, nesta quinta (26). Como consequência, seus compromissos desta sexta (27) tiveram de ser cancelados. Ela participaria do Ato Político de Celebração dos 40 Anos do MST e do Lançamento do filme Somos Guardiões.

Fonte: Pleno News/ Foto: Ricardo Stuckert/PR