Bolívia desarticula grupo que traficava cocaína para o Brasil

O Ministério de Governo da Bolívia informou nesta segunda-feira (31) que desarticulou uma “organização criminosa” que trazia drogas do Peru e a preparava em território boliviano antes de levá-las para o Brasil e a Argentina.

O ministro de Governo, Eduardo Del Castillo, indicou em entrevista coletiva que a Força Especial de Combate ao Tráfico de Drogas (Felcn) e o Grupo de Inteligência e Operações Especiais (GIOE) identificaram e acompanharam por cinco meses esse grupo criminoso.

A droga entrava em território boliviano a partir da comunidade de Sisasani, localizada às margens do Lago Titicaca, compartilhado com o Peru, e depois era transferida para Cochabamba até chegar ao leste de Santa Cruz, onde a mercadoria era preparada.

O grupo chamado Quintana Zamora realizava “atividades relacionadas ao transporte interdepartamental que servia de fachada” para transportar drogas em meio a cimento, tijolos e gesso, segundo o boletim do Ministério de Interior.

Nas operações, foi preso o suposto líder deste grupo, um homem de nacionalidade peruana que tem histórico de tráfico de drogas no país vizinho e na Bolívia. Ele também portava “documentação falsa”, segundo disse o comunicado.

Além do líder do grupo, foram presas dezenas de outras pessoas envolvidas com “grau de cumplicidade ou autoria” em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Com o desmantelamento desse grupo e a apreensão de propriedades e veículos, além de 152 quilos de cocaína, a rede de narcotraficantes foi afetada em mais de 9,7 milhões de dólares (cerca de R$ 50,6 milhões), segundo disse Del Castillo.

Fonte: *EFE

Foto: EFE