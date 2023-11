Bolívia entrega um dos líderes do Comando Vermelho ao Brasil

O governo da Bolívia entregou ao Brasil, nesta sexta-feira (10), um dos líderes da facção Comando Vermelho. O criminoso foi identificado como Jesuilson Pereira Gomes. A informação foi anunciada pelo ministro do Interior da Bolívia, Eduardo del Castillo, em suas redes sociais.

O chefe da pasta boliviana explicou que o preso “cumpriu detenção em vários centros penitenciários do país”, desde a prisão de Villa Busch, na região amazônica do Pando, até Chonchocoro, uma das prisões de segurança máxima do país.

Del Castillo acrescentou que o prisioneiro teve de ser transferido da prisão em “repetidas ocasiões” devido à sua “periculosidade” e que sua entrega é “uma grande notícia para a segurança de ambos os países”.

– Agora está nas mãos das autoridades do país irmão Brasil para que possa pagar suas dívidas com a Justiça daquele país – conclui a mensagem, que vem acompanhada de fotos da autorização para o retorno do preso ao Brasil.

Em março de 2020, Jesuilson fugiu do presídio de Chonchocoro, no altiplano de La Paz, e, após cerca de 13 dias de buscas, foi encontrado e recapturado em uma casa na região de Achachicala, na capital boliviana. O homem estava detido desde 2018 por crimes como extorsão e porte ilegal de armas.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Unsplash