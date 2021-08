Bolsa de 3 Mil Reais Para Estudantes De Ananindeua

A prefeitura de Ananindeua lançou um projeto chamado Vem Enem que é um programa de cursinho pré-vestibular, que tem como objetivo preparar os estudantes para exame nacional de ensino médio o Enem, o projeto que vai contemplar jovens de baixa renda e que são de escolas públicas.

As aulas serão realizadas presencialmente e online, onde serão também transmitidas por um canal de TV aberta, nos dias de segunda a sexta feira.

Além de o projeto ajudar na construção de conteúdos para o estudante, o programa contemplará para os 100 primeiros colocados do exame nacional em universidades públicas, uma bolsa no valor de 3 mil reais, uma forma de incentivar cada vez mais o aprendizado do aprovado, onde o incentivo da bolsa irar ajudar custear gastos com materiais didáticos, transporte e alimentação.

Para garantir uma vaga no cursinho pré-vestibular além de o estudante se encaixar nós requisitos de conclusão de estudos na rede pública e ter uma renda familiar especifica, o estudante deve acessar o link abaixo:

www.educaananindeua.com.br/registrar_vemenem

Foto: Perfil Pessoal Do Doutor Daniel Santos