Bolsa Família e Auxílio Gás são pagos nesta semana; veja calendário

Os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás de agosto, iniciados na última sexta-feira (18), continuam nesta semana. Na segunda-feira (21), recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 2; o calendário segue ao longo da semana, sempre de acordo com o número final do NIS.

Em agosto, o Bolsa Família beneficiará 21,14 milhões de famílias , 214 mil a mais do que em julho. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 686,04.

O Bolsa Família paga ao menos R$ 600 por família, mas há também benefícios complementares para alguns públicos, por isso a média mais alta que o mínimo. Cada criança de zero a seis anos dá direito a R$ 150 adicionais para a família, enquanto gestantes e crianças e adolescentes entre sete e 18 anos somam R$ 50 cada. Os valores são cumulativos, ou seja, uma família com uma criança de cinco anos, uma de oito e uma gestante recebe R$ 850 por mês, por exemplo.

Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás também é pago nesta semana . Liberado a cada dois meses, o benefício tem valor referente ao preço de um botijão de gás de 13 quilos, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Neste mês, o valor é de R$ 108.

Quem tem direito ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás?

O Bolsa Família é pago a famílias que têm renda mensal de, no máximo, R$ 218 por pessoa. Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e manter as informações atualizadas. O cadastro pode ser feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e é necessário apresentar CPF ou título de eleitor.

Além de se enquadrar na faixa de renda, a família beneficiada também precisa manter algumas obrigações em dia, como acompanhar o calendário nacional de vacinação, realizar o acompanhamento pré-natal em gestantes, acompanhar o estado nutricional das crianças menores de sete anos e manter as crianças com frequência escolar mínima (60% para crianças de quatro a cinco anos e 75% para crianças e adolescentes de seis a 18 anos que não tenham concluído a Educação Básica).

Já o Auxílio Gás é pago a famílias inscritas no CadÚnico que têm renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo, ou seja, R$ 660. Beneficiários de outros programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, também podem receber o Auxílio Gás, já que benefícios sociais não são computados no cálculo da renda.

O Auxílio Gás também é pago a famílias que tenham na sua composição pessoas residentes no mesmo domicílio que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para consultar ambos os benefícios, é possível acessar o aplicativo Bolsa Família, disponível para Android e iOS .

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto

A seguir, confira as datas de pagamento tanto do Bolsa Família quanto do Auxílio Gás em agosto:

NIS final 1 – 18/08

NIS final 2 – 21/08

NIS final 3 – 22/08

NIS final 4 – 23/08

NIS final 5 – 24/08

NIS final 6 – 25/08

NIS final 7 – 28/08

NIS final 8 – 29/08

NIS final 9 – 30/08

NIS final 0 – 31/08

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Governo Federal