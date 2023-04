Bolsa Família: excluir irregulares pode render R$ 7 bilhões, diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quarta-feira (26) que a atualização de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para receber o Bolsa Família pode gerar economia anual de R$ 7 bilhões para o governo, através da exclusão de pessoas que não têm direito ao benefício, mas atualmente o recebem.

“Estamos revendo o Cadastro Único não para fazer uma economia, mas para ver quem está no cadastro que não tem direito. Especialmente homens solteiros que estão trabalhando, que muitas vezes vão para a informalidade para poder ganhar os R$ 600 [valor pago pelo Bolsa Família]. Podemos ter uma economia de até R$ 7 bilhões”, disse a ministra.

Desde março, o governo federal vem fazendo a atualização de dados de todos os beneficiários do Bolsa Família, processo que deve ser concluído até dezembro deste ano.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, 2,5 milhões de cadastros foram identificados com indícios de irregularidades, e 1,4 milhão foram excluídos do Bolsa Família em março.

