Bolsa Família: Governo omite número de famílias desligadas

O governo federal divulgou que, desde o relançamento do Bolsa Família, 1,3 milhão de famílias foram incluídas no programa. O Ministério do Desenvolvimento, responsável pela distribuição dos valores, não informa a quantidade de pessoas que tiveram o benefício cancelado.

Segundo o governo, o mês de julho recebeu 40,7 mil novas concessões, graças ao sistema de busca ativo criado pela pasta.

Contudo, o número de beneficiários caiu em quase um milhão, se comparado a quantidade de famílias que receberam o Auxílio Brasil em 2022.

Em dezembro do ano passado, 21,6 milhões de beneficiários receberam R$ 600 de auxílio. Em julho deste ano, a quantidade passou a ser de 20,9 milhões de famílias.

Outro dado que o governo federal não divulgou em seus canais oficiais foi que o valor médio do benefício também caiu este mês. No mês de junho, as famílias receberam o valor médio de R$ 705,40. Já em julho, o valor médio foi de R$ 684,17.

