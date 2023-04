Bolsa Família paga parcela de abril nesta terça; veja quem recebe

O governo paga nesta terça-feira (25) a parcela de abril do Novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7. Neste mês, o governo também paga o Auxílio Gás para os Brasileiros no valor de R$ 110.

Após a reformulação, o programa prevê o pagamento de mais R$ 150 por criança de até seis anos (Benefício Primeira Infância). Além disso, há um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes (Benefício Variável Familiar) que será pago a partir de junho de 2023.

Para receber o Bolsa Família, a principal regra é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 (duzentos e dezoito reais) por pessoa. Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família, por mês, dividida pelo número de pessoas da família, deve ser de, no máximo, R$ 218.

As famílias também devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação, que são chamados de condicionalidades. O Bolsa Família prevê a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos das famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal para gestantes, o acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até 6 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado, com os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

A família elegível precisa estar inscrita Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados corretos e atualizados, além de atender ao critério da renda de até R$ 218 por pessoa.

A inscrição pode ser feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município. Para encontrar o posto de atendimento mais próximo, saber as documentações necessárias ou para outras informações, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e encontre a aba Serviços — Carta de Serviços.

Veja o calendário de abril

NIS 1: 14/04;

NIS 2: 17/04;

NIS 3: 18/04;

NIS 4: 19/04;

NIS 5: 20/04;

NIS 6: 24/04;

NIS 7: 25/04;

NIS 8: 26/04;

NIS 9: 27/04;

NIS 0: 28/04.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Governo Federal