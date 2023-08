Bolsonaro afirma que não pagou nada por harmonização dentária

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a uma apoiadora que “não pagou nada” pela harmonização dentária que realizou em uma clínica de estética em Goiânia na semana passada.

– Foi 0800, tá? Não paguei nada, não – respondeu Bolsonaro, durante um voo de Brasília a São Paulo, na manhã desta quarta-feira (23).

No momento em que a aeronave pousou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Bolsonaro se levantou para desembarcar, foi aplaudido por alguns apoiadores e ouviu gritos de “melhor presidente do Brasil”. Mas também foi questionado sobre as investigações abertas contra ele.

Na manhã desta quarta, Bolsonaro foi internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para exames de rotina. O procedimento dentário de Bolsonaro foi realizado na última sexta-feira (18), pelo dentista Rildo Lasmar, que postou nas redes sociais o resultado da harmonização.

À revista Veja, o profissional disse que o serviço foi realizado em 28 dentes do ex-presidente. Cada dente, de acordo com ele, custaria R$ 3 mil. No total, o preço do procedimento seria de R$ 84 mil.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Instagram @rildolasmar