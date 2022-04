Bolsonaro anuncia conta de luz mais barata a partir do dia 16

Na quarta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que o país adotará a bandeira verde na cobrança de luz. A medida começa a valer a partir do próximo dia 16 de abril.

O chefe do Executivo se manifestou por meio das redes sociais. Ele destacou que todos os consumidores serão beneficiados com o fim da cobrança extra.

A conta de luz terá uma redução de cerca de 20%. Atualmente, o país adota a bandeira de escassez hídrica, segundo informações do portal Metrópoles.

– Em 2021 o Brasil enfrentou a pior seca dos últimos 91 anos. Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o governo federal teve que tomar medidas excepcionais. Com o esforço de todos os órgãos do setor elétrico, conseguimos superar mais esse desafio e o risco de falta de energia foi totalmente afastado. Os reservatórios estão muito mais cheios do que no ano passado. Os usos múltiplos da água foram preservados – escreveu Bolsonaro.

