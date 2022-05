Bolsonaro avança e se aproxima de Lula em pesquisa eleitoral

O Instituto Paraná divulgou, nesta quarta-feira (4), uma pesquisa eleitoral que aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) aparecem tecnicamente empatados nas respostas espontâneas, ou seja, quando não são oferecidos nomes de candidatos aos entrevistados. Enquanto o petista marca 27,6%, o chefe do Executivo tem 25,2%, com margem de erro de 2,5 pontos.

Nas perguntas estimuladas, isso é, quando a sondagem oferece opções com os nomes dos presidenciáveis, Lula aparece com 40% e Bolsonaro com 35%. O índice representa um crescimento de 2,5 pontos por parte do atual presidente desde o último levantamento, feito no mês de abril.

Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes (PDT), que avançou dois pontos percentuais e atingiu 7,4%. Na quarta posição, está João Doria (PSDB) com 3,2%, representando um crescimento de 0,9% em relação à última pesquisa.

Simone Tebet (MDB), por sua vez, aparece com 0,7% das intenções de voto, enquanto Luciano Bivar possui 0,2%.

No segundo turno, a pesquisa mostra Lula com 46,4% e Bolsonaro com 38,7%. A distância entre os dois presidenciáveis diminuiu 1,1 ponto desde o último levantamento.

Em um cenário sem o petista, Bolsonaro venceria Ciro Gomes, marcando 40,4% contra 39,3%. Na disputa de Lula contra o pedetista, o ex-presidente teria 44,7%, e Ciro, 22,8%.

A pesquisa consultou 2.020 pessoas de todas as unidades federativas do Brasil, entre os dias 28 de abril e 3 de maio.

Fonte: Pleno News