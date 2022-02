Bolsonaro: “Casamento com Paulo Guedes é indissolúvel. Não existe divórcio”

O presidente, no entanto, seguiu sem comentar ou se posicionar diretamente a respeito da invasão russa na Ucrânia, em contraste com demais líderes mundiais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (25/2) que seu casamento com o ministro da Economia, Paulo Guedes, “é indissolúvel” e que “não existe divórcio”. A declaração ocorreu durante evento de lançamento do modelo regulatório do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), quando o chefe do Executivo comentava sobre a decisão de troca da diretoria do instituto.

“Chegou dado momento que falei: Paulo Guedes, acabou a cota do secretário aí. Ou resolve agora… O meu casamento com Paulo Guedes é indissolúvel. Não existe divórcio, tá?”, apontou.

Bolsonaro também criticou a gestão do PT no BNDES e na Petrobras, citando escândalos de corrupção. Disse ainda que “não tem como interferir na política de preços da estatal”. No entanto, informou que o governo fará, ainda nesta sexta-feira, um anúncio “excelente” para toda a indústria. Apesar de não ter detalhado a fala, é provável que tenha a ver com um projeto de redução de IPI.

O presidente, no entanto, seguiu sem comentar ou se posicionar diretamente a respeito da invasão russa na Ucrânia, em contraste com demais líderes mundiais.

Ingrid Soares / CB