Bolsonaro chega a Belém no final da tarde desta sexta-feira

O presidente Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal, chegou na tarde desta sexta-feira, 07, em Belém, para participar das emoções do Círio Fluvial, que se realizará amanhã, sábado, 08. A previsão é que o candidato à reeleição em segundo turno desembarque na capital paraense às 17h40, quando a aeronave pousará na Base Aérea de Belém.

Antes, às 16h, uma comitiva de apoio ao candidato seguiu em comboio com destino ao Aeroporto de Val-de Cans.



Da Base Aérea, Bolsonaro se desloca direto para o Hotel de Trânsito, onde fará sua live semanal e em seguida saírá para jantar.



Amanhã, Bolsonaro sai para a Base Naval às 06h15 e participa do Círio Fluvial que dura em média umas 3 horas. Acompanha pelo navio da Marinha, o Garnier Sampaio, o mesmo que levará a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré de Icoaraci até a Escadinha do Cais do Porto.



Na chegada a Belém, o presidente Bolsonaro entregará a Imagem Peregrina para o prefeito de Belem Edmilson Rodrigues, oportunidade em que começa a Motoromaria, que se inicia a partir da chegada da Santa no porto. Não está confirmado se o presidente participará da Motorromaria, mas é certo que estará ao lado de aliados, como o senador Zequinha Marinho, que irá recebê-lo desde o Aeroporto Militar.

Imagem: Divulgação