Bolsonaro chega a Londres para o funeral de Elizabeth II

Na manhã deste domingo (18), o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Londres, Inglaterra. Com outros chefes de Estado, ele acompanhará o funeral da rainha Elizabeth II, na segunda-feira (19). As informações são do G1 e do UOL.

Da residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido, Bolsonaro deu declarações a apoiadores que o aguardavam.

– Temos que decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar no Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarela. Nós comparamos o Brasil com outros países da América do Sul para mostrarmos que estamos no caminho certo. Mesmo na pandemia, terrível para o mundo todo, o Brasil resistiu, o povo é resiliente e nós estamos no caminho certo – falou.

Ele estava acompanhado pela esposa Michelle, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pelo pastor Silas Malafaia e pelo assessor Fabio Wajngarten.

Bolsonaro citou ainda sua passagem por Pernambuco, que aconteceu no sábado (17).

– Estive no interior de Pernambuco, a aceitação é excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Eu cheguei à Presidência. Mas por que eu cheguei à presidência? Tenho certeza que é uma missão de Deus estar salvando o nosso Brasil. O nosso Brasil é uma potência no agronegócio e marcha para ser uma potência na energia – disse.

