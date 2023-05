Bolsonaro chega à sede da PF para prestar depoimento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou por volta das 13h30 desta terça-feira (16) na sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento na investigação que apura um suposto esquema de adulteração de cartões de vacina. No último dia 3 de maio, agentes da PF estiveram na casa de Bolsonaro e apreenderam o celular dele.

No dia em que as buscas foram realizadas, Bolsonaro conversou com jornalistas e negou veementemente ter se vacinado contra a Covid-19. Além disso, o ex-presidente também disse não ter ocorrido adulteração nos dados do cartão dele e da filha, Laura.

Na data em que teve o celular levado pelos agentes da PF, o ex-presidente se negou a depor sob a justificativa de que sua defesa precisava, antes, ter acesso à investigação. Por esse motivo, o depoimento dele foi marcado para esta terça.

Na operação do dia 3 de maio, a PF prendeu seis pessoas, entre elas o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro durante o mandato dele como presidente da República. De acordo com a PF, teriam sido emitidos certificados de vacinação com dados falsos em nome de Cid, da esposa dele e das três filhas do casal.

O depoimento desta terça é o terceiro que o ex-presidente presta à Polícia Federal desde que retornou ao Brasil, em março deste ano. Bolsonaro já foi ouvido em inquéritos que investigam o caso das joias apreendidas pela Receita Federal e na investigação sobre os atos do 8 de janeiro.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/CNN Brasil