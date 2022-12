Bolsonaro chega aos EUA e é recebido aos gritos de “mito”

O presidente Jair Bolsonaro (PL), a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha do casal, Laura, de 12 anos, chegaram na noite de sexta-feira (30) aos Estados Unidos. A família ficará hospedada em uma casa de férias na cidade de Kissimmee, a cerca de 35 quilômetros de Orlando, que pertence ao ex-lutador de MMA José Aldo.

O chefe do Executivo e sua família chegaram ao Encore Resort at Reunion escoltado por cinco carros de segurança e quatro viaturas de polícia. No local, um grupo com cerca de 30 brasileiros aguardava o presidente e o recebeu aos gritos de “mito”.

Vídeo feito a poucos minutos em Orlando mostra Bolsonaro já em território americano na cidade de Orlando, Flórida. 🗽🇺🇲🤜🤛🇧🇷 pic.twitter.com/URajvFlpBv — 🇧🇷LUCKY.DUCKY🇮🇱🇧🇷🧉🦆🦆 (@LuckyDuckyBr) December 31, 2022

Da porta da casa, Bolsonaro saudou os apoiadores rapidamente e em seguida se recolheu. Os seguranças que acompanharam o líder explicaram que ele estava cansado e garantiram que, neste sábado (31), o presidente vai conversar com todos e dar uma caminhada pelo condomínio.

Nos Estados Unidos, devem encontrar o chefe do Executivo o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). O governo autorizou, em portaria no Diário Oficial da União, que cinco assessores viajassem com o presidente. De acordo com o texto, a viagem está programada para terminar em 30 de janeiro.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Twitter