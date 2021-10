Bolsonaro cogita ir a debates em 2022 caso seja candidato

Nesta quinta-feira (30), durante um evento na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o presidente Jair Bolsonaro disse que poder ir a debates eleitorais em 2022 se, “porventura”, for candidato à reeleição. Ele está na capital mineira para anunciar investimentos no metrô da cidade e para comemorar os mil dias de seu governo.

Bolsonaro iniciou o assunto após um protesto feito por uma mulher contra o governo dele. Após ser chamado de “genocida”, Bolsonaro deu uma resposta.

– Calma aí, pessoal! Vamos lá. Isso é bom que aconteça. Eu não vou ofender essa senhora que proferiu essas palavras aqui que nem deu para entender – apontou.

O presidente disse, então, que poderia debater com o candidato da manifestante, em uma referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cotado como o candidato do PT nas eleições do ano que vem.

– Não venho aqui falar de política. Mas se, porventura, eu vier candidato o ano que vem, terei o maior prazer de debater com o candidato dessa senhora. Vamos comparar 14 anos do PT com quatro do meu governo – apontou.

Fonte: Pleno News