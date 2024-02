Bolsonaro comenta operação da PF: “Hoje tudo pode acontecer”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou, nesta quinta-feira (8), sobre a Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal para, de acordo com a corporação, apurar a existência de uma suposta organização que atuou na tentativa de obter vantagem de natureza política com a manutenção do ex-chefe do Executivo no poder.

Um dos alvos da ação, Bolsonaro disse à coluna Grande Angular, do site Metrópoles, que “hoje tudo pode acontecer com qualquer pessoa no Brasil”. A declaração foi feita em resposta a um questionamento sobre se ele sentia medo de ser preso.

– Hoje em dia não é medo. Hoje tudo pode acontecer com qualquer pessoa no Brasil. Em nome de salvar a democracia estão fazendo barbaridades – disse.

O ex-presidente também comentou as acusações de tentativa de golpe “sem que um soldado fosse movimentado” e questionou o fato de o Supremo não ser o foro ideal para apurar o caso.

– O foro para investigar tudo isso não é do Supremo. O Marcelo Câmara, que foi preso hoje, não tem foro especial. Nenhum de nós tem foro especial – pontuou.

Já ao colunista Igor Gadelha, também do Metrópoles, Bolsonaro disse ser “muito ruim” ver colegas sendo presos e declarou não entender a acusação de tentativa de golpe, já que a transição para o governo Lula (PT) teria sido feita “sem problemas”.

– Não entendo [acusação de] tentativa de golpe. Fizemos uma transição sem problemas. A pedido do Lula, nomeei os três comandantes de Força escolhidos por ele em dezembro. Como vou nomear comandante de Força dele e dar um golpe depois? – questionou.

Fonte: Pleno News/Foto: PL/Zack Stencil