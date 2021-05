Bolsonaro confirma presença em manifestação neste sábado

Em conversa com apoiadores nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou sua presença na próxima manifestação que ocorrerá em Brasília, neste sábado (15).

Centenas de ônibus e caravanas foram confirmados por associações do Agronegócio de todo o país e começarão a chegar à capital federal ainda na madrugada do dia do evento.

A Esplanada dos Ministérios será o local que receberá um público que promete ser recorde, com cerca de 150 cidades envolvidas.

Bolsonaro confirmou presença por volta das 15h e fará discurso em cima de um trio elétrico.

O evento será simultâneo à Marcha da Família Cristã pela Liberdade, na qual o chefe do Executivo também confirmou presença.

– Eu vou lá conversar com vocês – disse o presidente.

Fonte: Pleno News

Foto: Alan Santos/PR

Por: Monique Mello