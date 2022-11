Bolsonaro convoca reunião de emergência com generais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou uma reunião de emergência, na tarde desta quinta-feira (10), com todos os comandantes das Forças Armadas. As informações são do O Antagonista.

Ainda de acordo com o site, generais do Alto Comando também participarão da reunião, além do ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. O encontro se dará de forma híbrida, ou seja, presencial e remoto.

Um dos principais assuntos a ser tratado deverá ser o relatório elaborado pelo Ministério da Defesa e enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (9). As manifestações em frente aos quartéis do Exército pelo país também deverão ser abordadas.

Fonte: Pleno News/Foto: PR/Marcos Corrêa