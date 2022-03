Bolsonaro deixa hospital após dar entrada com desconforto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta, na manhã desta terça-feira (29), do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, horas depois de dar entrada no local com desconforto abdominal. O comboio oficial de transporte da Presidência da República deixou o HFA por volta das 06h20 da manhã desta terça.

De acordo com a CNN Brasil, o médico do presidente, Antonio Macedo, informou que Bolsonaro melhorou e ninguém da equipe médica de São Paulo precisou ir a Brasília. Bolsonaro deu entrada no início da noite de segunda-feira (28) no HFA para realizar uma bateria de exames.

Ainda, o presidente teria sentido um desconforto abdominal durante a tarde e, por causa disso, se dirigiu à unidade de saúde. O objetivo da ida até o HFA era constatar se houve nova obstrução intestinal, como a apresentada pelo presidente em janeiro deste ano.

Bolsonaro era esperado no evento de filiação dos ministros Tarcísio Freitas e Damares Alves no Republicanos. O presidente da legenda, Marcos Pereira, anunciou que o líder não compareceria por causa de dores abdominais. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que esteve no evento, disse que o presidente estava bem.

Fonte: Pleno News