Bolsonaro desembarca em Belém e participa de motociata

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na tarde desta sexta-feira na Base Aérea de Belém com sua comitiva, para participar de um único evento oficial na capital paraense, o culto celebrativo dos 111 anos da Assembleia de Deus, a se realizar às 20h de hoje no Templo Central, na Avenida Governador Jose Malcher, no bairro de Nazaré, área nobre da cidade.



Bolsonaro, que procedia de Natal, no Rio Grande do Norte, como acontece em todos os locais, participou, em Belém, de uma motociata organizada por apoiadores de seu governo no Estado do Pará. Trata-se de um evento não oficial, mas que o presidente faz questão de participar.



Posteriormente, Bolsonaro seguiu para um hotel no centro de Belém, de onde sairá para o Templo Central. O culto a se realizar nesta noite tem entrada aberta a toda a população, porém, quem não se apressar, provavelmente não conseguirá entrar no recito.

Foto: Divulgação