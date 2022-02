Bolsonaro diz que Mourão ‘está querendo um beijinho’

Presidente brincou com seu vice após beijar a primeira-dama

Nesta sexta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro brincou com seu vice, o general Hamilton Mourão, após beijar a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ele disse que acha que Mourão também estava querendo um beijinho.

Após discursar em evento no Palácio do Planalto sobre a contratação de Pessoas com Deficiência (PcD), Michelle cumprimentou cada um dos que estavam no palco. Ao chegar a vez de Bolsonaro, a primeira dama o cumprimentou com um selinho.

Na sua vez de discursar, logo após a primeira-dama, Bolsonaro, fez uma pausa antes de chegar ao microfone para falar com Mourão. Então ele se dirigiu ao microfone e fez a brincadeira, arrancando risadas dos presentes.

– Acho que o Mourão está querendo um beijinho também. Você merece, Mourão – disse o presidente enquanto ria.

Foto: Reprodução/YouTube/Agência Brasil Gov

Pierre Borges /Pleno.news