Bolsonaro diz que pretende ir a todos os debates, até na Globo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quarta-feira (12), que pretende ir a todos os debates da eleição presidencial deste ano.

– Em 2018, eu compareci a dois e, depois, eu tive uma crise. Eu levei uma facada. Eu sobrevivi por milagre – afirmou o chefe do Executivo, em entrevista à Gazeta Brasil, um site que o apoia.

Ao ser questionado se iria a um debate na TV Globo durante a campanha eleitoral deste ano, o presidente disse:

– Pode ter certeza. Quando compararmos, em especial no momento do debate, estarei muito melhor preparado, obviamente. Eu não vou ficar na armadilha de ficar discutindo, ali, besteira. A gente vai responder realmente [sobre] o que nós fizemos e o que estamos deixando para o Brasil – acrescentou.

Em alguns momentos da entrevista, o presidente chegou a usar a expressão “caso eu seja candidato”, apesar de admitir que irá aos debates na eleição.

Filiado ao PL desde novembro, Bolsonaro também voltou a falar sobre sua aliança com o Centrão.

– Eu já fui do centro. Já fui do PP, do PTB, do então PFL. E nós estamos fazendo a nossa parte. Não é fácil – declarou.

Em julho de 2021, quando confirmou a escolha do senador Ciro Nogueira (PP-PI) como ministro da Casa Civil, Bolsonaro disse que “Centrão” é um nome “pejorativo” para se referir a esse grupo de partidos que atua no Congresso.

Fonte: *Com informações da AE