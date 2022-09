Bolsonaro dizer que criou Pix não é desinformação, decide TSE

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri negou na segunda-feira (12), o pedido do PDT para proibir o candidato Jair Bolsonaro (PL) de relacionar a criação do Pix ao seu governo.

A ministra entendeu que a tentativa de impedir o candidato de fazer referência à implementação do Pix configura censura. Também disse que não há “qualquer falsidade ou flagrante inverdade na informação veiculada”, uma vez que o Pix foi lançado durante o atual governo.

O sistema de pagamentos começou a ser desenvolvido pelo Banco Central em 2018, no governo de Michel Temer (MDB). No entanto, foi lançado em 2020, durante o governo Bolsonaro.

Fonte: *AE

Arte: Pleno.News // Foto: PR