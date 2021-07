Bolsonaro é internado em Brasília com dores abdominais

O presidente Jair Bolsonaro sentiu dores abdominais na madrugada desta quarta-feira, 14, e foi para o HFA (Hospital das Forças Armadas) em Brasília, para fazer exames. Com isso, as reuniões de Bolsonaro nesta manhã foram canceladas.

O presidente vinha se queixando nos últimos dias de um soluço constante. O Palácio do Planalto não deu mais detalhes sobre o estado de saúde de Bolsonaro.

A agenda da manhã previa, às 11h, um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux.

Com informações do G1