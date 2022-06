Bolsonaro e Lula disputarão votos “juntos” em Salvador

A rivalidade entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficará mais acirrada antes mesmo das eleições presidenciais de outubro. Isso porque os dois principais concorrentes à Presidência da República têm compromisso de campanha no mesmo dia e local: 3 de julho, em Salvador, na Bahia.

A programação de ambos envolve um “passeio” pelas ruas da capital baiana. Os dois farão eventos próximos à Arena Fonte Nova (estádio que recebeu jogos de Copa do Mundo), mas, de acordo com a agenda dos adversários, não devem se encontrar, já que participarão em horários diferentes.

O chefe do Executivo irá participar de uma motociata pela manhã, no trajeto que sairá do Dique Tororó. Já o petista, por sua vez, pretende fazer uma fala à tarde, na Arena Fonte Nova.

Aliados do QG de campanha de Lula veem como “provocação” a visita de Bolsonaro ao estado baiano, que votou predominantemente no PT em 2018 (Haddad venceu em 411 das 417 cidades).

Por outro lado, aliados de Bolsonaro avaliam que o presidente conseguirá demonstrar sua força ao levar a população às ruas na motociata, já que seus seguidores costumam se aglomerar em torno do presidente.

Fonte: Pleno News

Foto: Arte/Pleno.News