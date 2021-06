Bolsonaro é maior influenciador digital da cloroquina no mundo

Com mais de 11 milhões de interações e 1,7 milhão de compartilhamentos em publicações sobre a cloroquina no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro é atualmente o maior influenciador da plataforma sobre o medicamento defendido por ele para o tratamento da Covid-19.

Do início da pandemia, em março de 2020, até o final de maio de 2021, considerando os 100 textos no Facebook com mais interações sobre cloroquina, em português e outras línguas, o presidente foi o autor de 42, ou seja, quatro em cada dez.

Na lista global de engajamento sobre a cloroquina, Bolsonaro ficou à frente inclusive do ex-presidente americano Donald Trump (1,1 milhão de interações) e da OMS (491 mil), segundo análise feita com a ferramenta CrowdTangle, que permite dimensionar o envolvimento dos usuários da plataforma com determinados conteúdos.

De acordo com a análise, as mensagens de Bolsonaro que promoveram o tratamento precoce foram bem recebidas por seu público: menos de 1% das reações foram negativas.

GRANDE ALCANCE COM BASE APOIADORA

Os parlamentares apoiadores do presidente, por sua vez, publicaram quase 4,5 mil textos com os termos “cloroquina” e “hidroxicloroquina” desde março de 2020, gerando nada menos que 43 milhões de interações.

Encabeçam o ranking a deputada federal Carla Zambelli (3,6 milhões de interações) e Eduardo e Flávio Bolsonaro (850 mil e 379 mil, respectivamente), filhos do presidente.

Bolsonaro foi também um dos políticos que geraram mais engajamento ao fazer postagens sobre outros medicamentos citados no tratamento precoce contra covid-19: ivermectina (157 mil interações); azitromicina (750 mil) e nitazoxanida (231 mil).

A primeira postagem que o presidente fez sobre a cloroquina foi em 26 de março de 2020, quando anunciou a eliminação do imposto de importação do medicamento. A mensagem que obteve o maior alcance no Facebook foi publicada quando ele próprio estava com Covid-19, em julho de 2020.

Na ocasião, ele escreveu: “Aos que torcem contra a hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”. Foram 101 mil compartilhamentos.

Fonte: Pleno News