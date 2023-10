Bolsonaro e Michele reúnem milhares de apoiadores nas ruas de Belém

Amados. É assim que se pode definir o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sua esposa, a ex-Primeira Dama Michele Bolsonaro. Foi o que se observou ontem, na chegada do casal e comitiva a Belém, ontem no final da manhã.

A agenda do casal foi marcada por recepção no Aeroporto Internacional de Belém, carreata, almoço em uma churrascaria na Avenida Augusto Montenegro, visita à Basílica Santuário de Nazaré e o Encontro Estadual do PL Mulher liderado por dona Michele Bolsonaro, que não descarta vir a se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026.

O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que deixou o Brasil muito melhor do que quando assumiu o cargo, em 2018 e sinalizou que as coisas vão melhorar bastante para o povo brasileiro.

Entende o ex-presidente Bolsonaro que o “País voltará à normalidade”. Em discurso sobre o carro som contratado para a recepção, Bolsonaro, que está inelegível por decisão do Superior Tribunal Eleitoral – TSE, disse que muita coisa vai mudar e que o país voltará a ter paz, honestidade e verdade e que pretende voltar a comandar o País.

Na churrascaria onde ocorreu o almoço, a lotação havia sido esgotada havia dias. Muitos nem comeram direito, só para terem a chance de fazer uma selfie ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou pouco mais de uma hora no local.

Ao visitar a Basílica Santuário de Nazaré, Jair Bolsonaro disse que o Brasil é um país de Deus, pátria, família e liberdade e que o presidente tem de ter o povo ao seu lado e era o que ele testemunhava naquele momento, o povo de seu lado. Bolsonaro se fazia acompanhar dos deputados Eder Mauro e Kaveira, aos quais agradeceu pela organização da agenda e dos eventos que recepcionaram a chegada do casal ilustre a Belém.

Imagens: Reprodução