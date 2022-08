Bolsonaro e Moraes cochicham e sorriem durante posse do TSE

Um dos momentos que mais chamou a atenção das redes sociais na noite desta terça-feira (16), durante a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram os cochichos e risadas protagonizados por Moraes e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que sentaram lado a lado durante a cerimônia.

Um desses momentos aconteceu logo após o novo presidente do TSE assinar o termo de posse, o que o fez trocar de lugar na mesa das autoridades e sentar ao lado de Bolsonaro. Vídeos da transmissão do evento mostraram Moraes fazendo um comentário ao pé do ouvido de Bolsonaro, que respondeu ao ministro e os dois sorriram.

Mais cedo, também na terça, Bolsonaro comentou pela primeira vez o encontro que teve, na semana passada, com Moraes. Na ocasião, o novo presidente do TSE foi ao Palácio do Planalto para entregar pessoalmente o convite da posse na Corte Eleitoral ao chefe do Executivo.

– Conversei na semana passada com o ministro Alexandre de Moraes. A conversa durou uma hora e foi uma conversa boa e tranquila. Eu disse a ele que defendemos transparência ao processo eleitoral – afirmou Bolsonaro à CNN Brasil.

Fonte: Pleno News