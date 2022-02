Bolsonaro é o 1º chefe de Estado brasileiro a visitar a Hungria

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta quinta-feira (17) na Hungria, onde foi recepcionado, com honras militares pelo presidente do país, János Áder, em visita voltada para dar impulso às relações comerciais e a cooperação política entre os dois governos. Ele é o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar a Hungria.

Durante a viagem, o presidente brasileiro também se encontrará com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que é um dos principais símbolos da direita populista da Europa.

O premiê foi um dos únicos líderes do Velho Continente a estar presente na posse de Bolsonaro como presidente do Brasil.

A visita do chefe de governo aconteceu após passagem pela Rússia, onde Bolsonaro se encontrou com o presidente do país, Vladimir Putin, com quem Orbán tem uma boa relação.

Na quarta-feira (16), os líderes brasileiro e russo defenderam um “mundo multipolar” e expressaram solidariedade aos países que classificaram como “empenhados pela paz”. Nenhum deles, contudo, abordou as tensões recentes na Ucrânia.

Rússia e Brasil fazem parte do grupo dos Brics, aliança de potências emergentes que também conta com África do Sul, China e Índia.

Fonte: *EFE