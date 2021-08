Bolsonaro e Queiroga discutirão hoje a desobrigação de máscaras

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que nesta segunda-feira (23) ele irá se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir a desobrigação do uso da máscara. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Nova Regional, do Vale do Ribeira (SP).

Bolsonaro disse pedir a Deus pela efetividade das vacinas contra a Covid-19, mas que há alguns imunizantes que “não estão dando certo”. Ele afirmou também que tanto as vacinas quanto o tratamento precoce são experimentais e estão sendo usados de forma emergencial.

O chefe do Executivo pontuou que a estimativa feita pelo governo é de que o país vai ter que conviver com o vírus do coronavírus e, “infelizmente, ele veio para ficar”. O encontro com Queiroga será com o objetivo de dar “solução a esse caso”. Na semana passada, o ministro da Saúde já havia afirmado que não defende o uso obrigatório do acessório.

No entanto, Bolsonaro ponderou que, pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), governadores e municípios podem manter o uso obrigatório.

