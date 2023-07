Bolsonaro e Tarcísio lamentam morte de policial da Rota

Nesta sexta-feira (28), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usaram as redes sociais para lamentar a morte do soldado Patrick Bastos Reis, da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar (Rota).

O policial morreu na última quinta-feira (27), em Guarujá (SP).

Bolsonaro destacou que o agente foi “vitimado em combate ao crime organizado”.

– Lamentamos a morte do soldado PMESP/ROTA – Patrick Bastos Reis, vitimado em combate ao crime organizado. Que Deus console sua família, parentes e amigos – destacou o ex-presidente da República.

Tarcísio expressou pesar e apontou que Reis “perdeu a vida cumprindo a missão de proteger as pessoas”.

– Com muito pesar, nos despedimos do soldado Reis, de Rota, que perdeu a vida cumprindo a missão de proteger as pessoas. Secretário Guilherme Derrite acompanha pessoalmente andamento da Operação Escudo, que está em campo ininterruptamente no Guarujá. Todos os quatro envolvidos já foram identificados e dois estão presos. Meus sentimentos à família e aos amigos, com o compromisso de que o crime não terá trégua em São Paulo.

SUSPEITOS IDENTIFICADOS

Em operação para identificar os responsáveis pela morte do soldado, foram identificados quatro suspeitos. Dentre eles, um foi morto e dois foram presos, nesta sexta-feira (28).

As informações foram confirmadas pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que esteve em Guarujá acompanhando a operação junto ao Comandante Geral, Coronel Cássio, e com o Delegado Geral, Dr. Artur Dian.

– Três já estão qualificados, inclusive o que atirou. Dois deles estão presos. Em um outro ponto do Guarujá, houve confronto com a ROTA e um criminoso morreu – disse Derrite nas redes sociais.

– Não vamos descansar enquanto não prendermos todos – completou o secretário.

O crime ocorreu durante patrulhamento na comunidade Vila Zilda. As equipes realizavam o patrulhamento, por volta das 23h20, quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado.

Os policiais foram socorridos no Pronto Atendimento Municipal da Rodoviária (PAM). Patrick, de 30 anos, foi atingido no tórax e veio a óbito. O cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya foi ferido na mão e está em observação.

Fonte: PLeno News/Foto: Agência Brasil / José Cruz